الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد الدورة السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - تعقد الأمانة العامة اجتماع الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية بتاريخ 25 نوفمبر 2024 في القاهرة، ويترأس اعماله الجمهورية العربية السورية ممثلة في معالي المهندسة/ سمر السباعي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلفاً للجمهورية السودانية؛ وبمشاركة عدد من معالي الوزراء من الدول العربية.

صرحت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن هذا الاجتماع يأتي على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان مهدداً بحدوث أزمة نزوح ولجوء كارثية بالمنطقة تتطلب توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير المواد الاغاثية والطبية.

أكدت معاليها، ان المنطقة العربية تزخر بجوانب قوة عديدة تكمن في سكانها وشعوبها باختلافهم وتنوعهم من المحيط الى الخليج وتمتاز بأن لديها كتلة سكانية فتية جاذبة للانتباه حيث تشكل في الفئة العمرية من 15-29 عاماً حوالي 30% من نسبة سكانها أي بما يناهز 110 مليون نسمة، وان تمكينهم ليس رفاهية، بل ضرورة لدفع عجلة النمو والاقتصادي والتنمية في مجتمعاتنا. فهم بحاجة إلى إعطائهم الثقة، وتوفير الأدوات التي يحتاجونها ليبدعوا ويبتكروا، ويصنعوا المعجزات وهم القوة التي يمكن أن تصنع التغيير الحقيقي.

ومن المتوقع ان يصدر عن اعمال الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية عدد من القرارات الهامة، والتي تعكس أولويات الدول العربية والمنطقة لقضايا السكان والتنمية خلال الفترة المقبلة وتسلط الضوء على أثر الأحداث الجسام التي تشهدها الساحة الدولية وانعكاساتها على السياسات والبرامج السكانية لدول المنطقة العربية، ويأتي في مقدمتها: "تبادل البيانات السكانية حول المغتربين بين المجالس واللجان السكانية العربية، ودمج الصحة الإنجابية في أجندة المرأة والسلام والأمن في بيئات الصراع وما بعد الصراع، والتحديات المتعلقة بالتوزيع السكاني غير المتساوي بين المناطق الحضرية والريفية".