ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
صعدت أسعار الذهب اليوم مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار ، وسط ارتفاع التوترات الجيوسياسية، وترقب بيانات اقتصادية أمريكية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2719.19 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه نحو سادس جلسة على التوالي من المكاسب. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 2721.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 31.39 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.34 بالمائة إلى 966.88 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 1017.28 دولار للأوقية.
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