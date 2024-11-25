انت الأن تتابع خبر طريقة صنع الفازلين الطبي في البيت بقولك مظبوط وبخطوات ناجحة ومضمونة زي الجاهز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صنع الفازلين الطبي في المنزل، يعد الفازلين من أقوى المرطبات التي تدخل في الكثير من الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت، كما أنه يستخدم كمرطب للبشرة والشفاه ويمكن صنعها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل في إعداده،

لذلك سوف نقدم في هذا المقال عن طريقة صنع الفازلين الطبى في المنزل.

يدخل الفازلين في الكثير من الوصفات التجميلية التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة وإعادة وتحسين ملمس البشرة، ويعد صنع الفازلين في المنزل من أسهل الوصفات التي يمكن أن تعد، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي في هذا المقال وصفة طبيعية لصنع الفازلين في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها.

إعداد صنع الفازلين الطبى فى المنزل

المكونات

ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب زيت خروع.

ربع كوب زيت جوز الهند الخام.

ملعقتين كبار شمع عسل.

ملعقة كبيرة من اللانولين.

2 كبسوله من فيتامين ه.

تحضير وصفة طبيعية صنع الفازلين الطبي في البيت

نحضر إناء صغير ونضع بداخله شمع العسل وزيت جوز الهند و نرفعهم على النار ونقلب جيداً حتى يذوب شمع العسل مع زيت جوز الهند الخام.

نضيف اليهم زيت الزيتون وفيتامين ه واللانولين ونستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نفرغ المكونات في علبة نظيفة ومعقمة.

هذه الوصفة رائعه وممتازة في الحصول على فازلين طبي خام، حيث أن جميع منتجات الفازلين التي توجد في الأسواق لم تكن بجودة الفازلين الذي يعد في المنزل، ويعد الفازلين من أكثر المرطبات التي تعمل على حماية الجلد من الاحمرار، كما أنه يعالج التصبغات الموجودة بالوجه نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ويعد من أكثر الوصفات التي تدخل في العديد من الوصفات التجميلية التي تقوم بتفتيح البشرة وإعادة النضارة والنعومة والتفتيح والمظهر الجذاب والمميز وإليكم وصفة لتفتيح البشرة بالفازلين.

وصفة طبيعية لتبييض البشرة بالفازلين

المكونات

معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة كبيرة من النشا.

نصف عصير ليمونه.

تحضير وصفة طبيعية لتبييض الوجه بالفازلين