الأمانة العامة للجامعة العربية تستضيف مؤتمر منظمي الطاقة 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - تعقد الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة الطاقة)، بالشراكة مع المنتدى العربي لتنظيم الكهرباء (AERF)، والمنتدى الإفريقي لمرافق التنظيم (AFUR)، مؤتمر منظمي الطاقة 2024، والذي سيعقد يومي 25 و26 نوفمبر 2024 بمقر الأمانة العامة.

يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين من إفريقيا والعالم العربي يسلطون الضوء على قضايا محورية أهمها أدوات تنظيم الشبكات المصغرة، والتطورات في كفاءة الطاقة، واستراتيجيات إدارة أصول البنية التحتية، والأطر التنظيمية لتطوير البنية التحتية، ودمج مصادر الطاقة الموزعة، ودور المركبات الكهربائية في تحويل أسواق الطاقة.

وقد صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لاتفاقية تعاون تم توقيعها بين المنتدى العربي لتنظيم الكهرباء، والمنتدى الإفريقي لمرافق التنظيم، بهدف تعزيز الروابط بين الدول العربية والإفريقية في مجال تنظيم المرافق العامة، وتشجيع تبادل المعرفة، وبناء القدرات في قطاع الكهرباء، مؤكد أن هذا الحدث يمثل منصة رئيسية لتعزيز التعاون العربي-الإفريقي في تطوير قطاع الكهرباء على مستوى الدول العربية والإفريقية ويركز على دعم تنظيم المرافق العامة بشكل فعال، وتبادل المعلومات، وتنمية مهارات الكوادر التنظيمية في كلا المنطقتين.

ويحظى هذا المؤتمر بدعم من جامعة الدول العربية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA)، حيث كان دعمهما أساسياً في توفير منصة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون لتحقيق نمو مستدام في قطاع الكهرباء.