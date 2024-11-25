الشركة المتحدة تهنئ عادل حمودة وعلا الشافعي وأسامة كمال لتعيينهم أعضاء بالهيئات الإعلامية والصحفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب الصحفى عادل حمودة، والإعلامي ، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعينهما أعضاء بالمجلس الإعلى لتنظيم الإعلام.

وتهنئ الشركة الإعلامي أسامة كمال لتعيينه عضو في الهيئة الوطنية للإعلام

وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للزميلين التوفيق فى تأكيد رسالة الدولة الإعلامية وإعلاء القيم والثوابت الوطنية ومواصلة تطوير الاداء الاعلامى بما يرتقى إلى طموحات الجديدة.