نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة من الماضي تشعل صراعًا جديدًا في حياة صبا مبارك في "وتر حساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بينما تواجه الظلم والمؤامرة التي نسجتها ضدها ابنة خالتها، تجد صبا مبارك نفسها في صدام مع طليقها السابق الذي يعود للظهور بعد أن ظن الجميع أنه مات منذ سنوات عديدة، لتتورط بذلك في صراع جديد مع الماضي ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل وتر حساس الذي يُعرض على قناة أون وأون دراما بالتوازي مع منصة Yango Play، قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.

تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل وتر حساس



كانت أول زيجة في حياة سلمى (صبا مبارك) من علي، والد ابنتها الوحيدة غالية، لكنها لم تنجح بسبب إدمان علي للمخدرات. وبرغم ما كانت تبذله سلمى من مجهود معه إلا أنه كان يعود مرة أخرى لإدمانه، ما جعل سلمى تتخذ موقفًا حاسمًا خاصة بعد أن أنجبت ابنتها غالية، فطلبت منه الطلاق لكي تستطيع تربية ابنتها في أجواء سوية.



يأتي طلاق سلمى من علي بعد اتفاقها معه على مغادرة البلاد ودخول إحدى المصحات بالخارج وإعلان وفاته، لكنه يعود الآن وبعد مرور سنوات ليخلف وعده معها مدعيًا أنه قد أصبح معافى، بينما الحقيقة التي لا تعرفها سلمى هو أن عودته وراءها كاميليا (إنجي المقدم) ضمن مخططاتها للانتقام من سلمى،

لم تقف الصدمات عند سلمى عند هذا الحد، حيث تفاجأ في ظل كل هذه الأجواء المتوترة، بظهور رجل في حياتها يبدو أنها لم تكن على استعداد لرؤيته مرة أخرى، ويبدو أنه قادم من الماضي، ما ينبئ بأحداث قادمة أكثر إثارة.