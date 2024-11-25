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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 38 دولارا مع تصاعد التوترات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - سي ان بي سي _ انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بأكثر من 38 دولاراً للأونصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.50% أو 40.80 دولاراُ إلى 2671.69 دولاراً للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.41% أو 38.30 دولاراً إلى 2721.10 دولاراً للأونصة.
وأطلقت جماعة حزب الله وابلاً كثيفاً من الصواريخ على إسرائيل يوم الأحد، في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 29 شخصاً على الأقل في بيروت. ووردت أنباء عن وقوع أضرار قرب تل أبيب.
في الوقت نفسه، قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية إن روسيا دمرت صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة.
وتتوقع الأسواق في الوقت الراهن بنسبة 51% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 31.39 دولاراً للأونصة. وصعد البلاتين بنسبة 0.34% إلى 966.88 دولاراً. وزاد البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1017.28 دولاراً للأونصة.
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