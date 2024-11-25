نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. أعمال فنية ينتظرها خالد الصاوي في الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان خالد الصاوي، اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ 61، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1963، ويعتبر من أبرز وأهم الفنانين في مصر والوطن العربي، وقدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز الأعمال الفنية المقبلة لخالد الصاوي.

خالد الصاوي

فيلم "سيكو سيكو"

يشارك النجم خالد الصاوى في بطولة فيلم “سيكو سيكو” بطولة الفنان عصام عمر وطه دسوقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

مسلسل "سيد الناس"

انضم "الصاوي" مؤخرًا لـ أسرة مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

مسلسل "المداح 5"

وتعاقد "الصاوي" رسميًا على الانضمام إلى الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في رمضان 2025، ومن المتوقع أن يؤدي الصاوي دور الشيطان، الذي مثلّه فتحي عبد الوهاب في الجزء الرابع.

فيلم "المصيف"

كما تعاقد خالد الصاوي على فيلم "المصيف"، بطولة الفنانة نسرين طافش والفنان عمرو عبدالجليل، الذي يتم تصويره في الفترة الحالية، ويظهر خلال الأحداث بشخصية وزير سابق يعيش حياته في الساحل الشمالي.