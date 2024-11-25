تكريم إلهام شاهين في الدورة الأولى لـ”مهرجان الفيوم”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت إدارة “مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة” في دورته الأولى، التي تنطلق اليوم الاثنين 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، عن تكريم الفنانة إلهام شاهين.

وأوضحت إدارة المهرجان أن تكريم إلهام شاهين يأتي تقديرًا لإسهاماتها الكبيرة في مسيرتها الفنية، ومشاركتها البارزة في السينما المصرية من خلال عدد كبير من الأفلام كممثلة ومنتجة، مما جعلها امتدادًا لجيل من رائدات وصانعات السينما المصرية. كما أشار المهرجان إلى دورها الفاعل في القضايا المجتمعية المتعلقة بالبيئة وحقوق المرأة.

إلى جانب إلهام شاهين، يكرم “مهرجان الفيوم” عددًا من كبار صنّاع السينما في الوطن العربي، منهم المنتجة التونسية المتميزة درّة بو شوشة، التي تمتلك رصيدًا سينمائيًا حافلًا وأعمالًا حصدت العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية. وتشتهر درّة باختيارها لأعمال سينمائية ذات طابع مميز، حيث تعاونت مع عدد من نجوم العالم العربي في أفلام مثل “غدوة وسعاد وولدي” وغيرها.

كما قرر المهرجان منح تكريم تشجيعي خاص للفنان حمزة العيلي، تقديرًا لنجاحاته الأخيرة في تقديم أدوار هامة لاقت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.