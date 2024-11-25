كييف: الطائرات المسيّرة الروسية باتت تشكل تهديدًا متزايدًا للأراضى الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن روسيا تكثف هجماتها على أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيّرة، بمعدل يزيد على 150 هجومًا يوميًا.

وأضاف "ميكيتينكو" خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الهجمات تتسبب في دمار واسع النطاق، حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية والمدن الكبرى في البلاد، ما يزيد من المعاناة الإنسانية في المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة الروسية باتت تشكل تهديدًا متزايدًا للأراضي الأوكرانية، موضحًا أن الهجمات اليومية تسعى إلى تعطيل قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وتفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير.

ونوه بأن هذه الهجمات تستهدف بشكل رئيسي المنشآت العسكرية والمدنية، بما في ذلك محطات الطاقة والمرافق الحيوية التي تعد شريان الحياة بالنسبة للمدنيين الأوكرانيين.

وأكد، أن الحكومة الألمانية لن تمد أوكرانيا بالصواريخ الحديثة والبعيدة المدى التي طالبت بها كييف لتعزيز قدرتها الدفاعية ضد الهجمات الروسية، مضيفًا أن أوكرانيا كانت تأمل في الحصول على أنظمة صواريخ متطورة، خاصة بعد التصعيد الأخير في الهجمات الروسية، ولكن الموقف الألماني في هذا الصدد كان سلبيًا.