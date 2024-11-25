العالم اليوم - مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الإثنين، إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف تاياني بعد استضافة أول جلسة عمل لاجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية دول مجموعة السبع "نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر".

ورفضت الولايات المتحدة، وهي إحدى دول المجموعة، قرار المحكمة الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "شائن".

وقال تاياني، وهو عضو في حكومة ائتلافية منقسمة على ما يبدو بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إنه يريد من مجموعة السبع أن تتحد.

وأضاف: "لقد تحدثنا عن ذلك، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا أن نشارك في البيان الختامي المخصص لهذا الأمر، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وأحد القادة العسكريين في حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

ونددت إسرائيل بالقرار ووصفته بأنه "مخز وعبثي".