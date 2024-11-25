القوات الروسية تكبد أوكرانيا خسائر فادحة على محور كورسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه ويكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"-: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكروغلينكوي وليبيدفكا وليونيدوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".

وتابع البيان: "نفذت الضربات التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية الروسية هجمات على مناطق في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من المقاطعة".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 عسكري، ودبابة، و3 عربات مشاة قتالية، من بينها واحدة من طراز "ماردر" ألمانية الصنع، وآخرى من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وناقلة جند "فوتشس" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، و4 مدافع ميدانية، ومدفع هاون".

وأوضح البيان أن "مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 35510 عسكريين، و217 دبابة، و152 عربة مشاة قتالية، و121 ناقلة جند مدرعة، و1197 مركبة قتالية مصفحة، و1027 سيارة، و304 مدافع ميدان، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية".