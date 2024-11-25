العالم اليوم - ملك البحرين يؤكد اعتزازه بالعلاقات الوثيقة مع الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بـ"العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة" التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات انطلاقا من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما.

جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين هذا اليوم في قصر الصافرية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زيارته للمملكة لعقد اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى العاهل البحريني تحيات وتقدير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأطيب تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها باستمرار التطور والرقي.

ورحب ملك البحرين في بداية اللقاء بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي والوفد المرافق، وأبلغه بنقل تحياته وتمنياته إلى رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولشعب الإمارات بالمزيد من التقدم والرفعة.

وأشاد بـ"عمق العلاقات البحرينية الإماراتية المتجذرة والتي تشكل نموذجا متميزا ومثالا يحتذى للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوّة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك"، مثنيا على النتائج الطيبة والمثمرة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة وما حققته من منجزات على صعيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم أوجه التعاون الثنائي والتكامل والتنسيق الأخوي في مختلف الجوانب التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين وتحقق مصالحهما المشتركة.

كما أعرب عن تقديره للدعم المتواصل لدولة الإمارات ومواقفها المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف المراحل والظروف.

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن بالغ الاعتزاز بدور ملك البحرين وحرصه الدائم على توثيق الروابط التاريخية المتميزة وتوطيد عرى التعاون الأخوي بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات.