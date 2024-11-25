البيت الأبيض: مباحثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تسير بشكل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - قال البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، إن وقف إطلاق النار في ‎لبنان أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة و قد وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".

وتابع البيت الأبيض: نحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

إعلان وقف إطلاق النار فى لبنان

وكشفت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

فى ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الاختبار الحقيقي هو "إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته".

من جهتها دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الأطراف المعنية إلى الموافقة على وقف النار في لبنان، بهدف وقف حمام الدم فى دولة أوشكت على الانهيار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد 3768 شخصا وإصابة 15699 آخرين منذ بدء العدوان على البلاد.