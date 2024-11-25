شيرين عبدالوهاب تواصل تألقها وتستعد لحفلها في الكويت.. الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب ، للسفر إلى الكويت غدا لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا الحفل بعد فترة من النجاحات التي حققتها شيرين عبدالوهاب على الصعيد الفني والشخصي، مما زاد من شوق جمهورها لرؤيتها على المسرح وتجسيد صوتها العذب بأغانيها المميزة.

حرصت شيرين عبدالوهاب على تقديم مفاجأة لجمهورها الكويتي، حيث قررت أن يحضر حفلها فريق عمل ألبومها الأخير كاملا.

ومن المقرر أن يصل الفريق إلى الكويت يوم 28 نوفمبر، وعلى رأسهم الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والذي يعد من أهم العاملين على نجاح الألبوم، هذه الخطوة تعكس مدى تقدير شيرين لجمهورها وفريق عملها، وتؤكد على أهمية العمل الجماعي في تحقيق النجاح.