حزب الله يواصل دك قواعد العدو

حزب الله يواصل دك قواعد العدوأعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الإثنين، عن استهداف قاعدتين عسكريتين وتجمعات لجنود العدو الصهيوني في عدد من المواقع والمستوطنات بصليات صاروخية.

وقال حزب الله في بيانات متعددة: استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:20 من اليوم الاثنين، تجمعًا لقوّات العدو الصهيوني جنوب مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:30 من اليوم الاثنين، وللمرّة الأولى، معسكر الفوران (قاعدة لتمركز القوات البريّة وجاهزية على الاتجاه السوري) في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.

كما استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:20 من اليوم الاثنين، قاعدة راوية الشمالية (مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات في اللواء 188، وتحتوي على مخزن ذخيرة للدبابات) في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.

كذلك استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:20 من اليوم الاثنين، تجمعًا لقوات العدو الصهيوني في مستوطنة شوميرا، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة أيضاً عند الساعة 10:15 من اليوم الاثنين، مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخية.

وأكد حزب الله أن هذه العمليات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.