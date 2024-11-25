أخبار اليمن : انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الشوافي يحذّر من طقس الساعات المقبلة

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الشوافي يحذّر من طقس الساعات المقبلة
حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي، المواطنين من طقس شديد البرودة، داعياً المزارعين إلى توخي الحذر خلال الساعات المقبلة.
وتوقع الفلكي الشوافي إنخفاض بسيط في درجات الحرارة الصغرى مع أجواء باردة في المناطق الجبلية، داعياً الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد الشديد.
وحث الفلكي اليمني المزارعين على أخذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية خلال الثلاث الليالي القادمة رغم أن الحالة ليست شديدة ولكن (من باب الحيطة)، خصوصاً النبات الغض والقريب من الأرض، وذلك إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية أثناء الليل والصباح الباكر.
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