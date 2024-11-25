“اصطياد” بين الواقع والاتهام الباطل في أيام قرطاج المسرحية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - قدَّمت جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح عرضًا مبهرًا لمسرحية “اصطياد” في أيام قرطاج المسرحية، محققة تفاعلًا واسعًا من الجمهور بفضل طرحها الجريء لقضية اجتماعية شائكة. العمل من تأليف وإخراج مهند كريم، وبطولة شريف عمر، عبدالله الخديم، نبيل المازمي، آلاء حماد، وأحمد عرادة، وعدد من الوجوه المسرحية الشابة.

صرَّح مخرج وكاتب العمل، مهند كريم، قائلاً: “أردنا أن نكشف من خلال (اصطياد) كيف يمكن للاتهام الباطل أن يُحطم حياة الأبرياء، وناقشنا عبر أدوات بصرية ورمزية قضايا مجتمعية لا تزال غارقة في سوء الفهم والتعامل.”

المسرح والسينما: رؤية متكاملة

تميز العرض بمزج مبتكر بين المسرح والسينما، حيث توسطت شاشة عرض خشبة المسرح، مُستغلة كأداة سردية فاعلة لتعزيز الأحداث، ونقل الرسائل الرمزية والنصوص التعليقـية التي أثرت النقاش حول ظاهرة التحرش بالأطفال.

القصة: اتهام وظلم

تُسلط المسرحية الضوء على شاب يُتهم ظلمًا بالتحرش بطفلة قاصر، حيث يُحاكم علنًا من قبل الوالدين والمجتمع بناءً على شائعات واتهامات مفبركة. المشاهد ركَّزت على معاناة المتهم داخل “صندوق زجاجي”، رمزًا للسجن والقمع، فيما استُخدم الطلاء الأحمر للدلالة على تلوث الحقيقة بظلم الاتهام.

رمزية بصرية وأدوات مبهرة

استُخدمت الصناديق الزجاجية والشاشة بأسلوب يعكس قهر الفرد، فيما أضافت تفاصيل كالدلو المليء بالطلاء بعدًا رمزيًا قويًا حول وصمة الاتهام التي تبقى عالقة بأيدي الجميع.

الخاتمة: صرخة للعدالة

اختتم العرض بصورة مؤثرة لشابٍ مظلوم تحول إلى “وحش” منتقم، لتظهر على الشاشة “عين تدمع”. تلك اللحظة اختزلت صرخة ألم وطلب إنصاف لكل من ظُلم، مجسدةً مأساة حقيقية تُلقي الضوء على مخاطر الاتهام الباطل.

مهند كريم: “أردنا أن نقول إن الحقيقة تحتاج دائمًا إلى صوت شجاع، فالظلم لا يُنتج إلا الألم والمزيد من القسوة.”