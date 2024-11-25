أسباب الإصابة بجدري القردة وطرق الحماية منه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - ما هو جدري القردة؟

جدري القردة هو مرض فيروسي نادر ينتقل عادةً من الحيوانات إلى البشر. ورغم أن هذا المرض يعد نادرًا، إلا أن له تأثير صحي كبير إذا لم يتم التحكم فيه ومعالجته بشكل مناسب. ينتقل الفيروس المؤثر في جدري القردة بطريقة مشابهة للفيروسات العادية المحيطة مثل الجدري، ولكنه أقل خطورة بشكل عام.

طرق انتقال العدوى

تحدث العدوى بشكل رئيسي من خلال التماس المباشر مع سوائل جسم الحيوان المصاب أو الخدوش والعضات. يمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا بين البشر من خلال:

الاتصال المباشر مع الجلد أو الطفح الجلدي لشخص مصاب.

الاحتكاك المطول بملابس أو أغطية سرير ملوثة.

استنشاق قطرات الجهاز التنفسي من شخص مصاب، خاصة في الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية.

أسباب الإصابة بجدري القردة

هنا نلقي نظرة أكثر تعمقًا على الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بجدري القردة:

التعامل مع الحيوانات البرية

الأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات البرية، وخاصة تلك في الغابات أو الأسواق النائية، هم الأكثر عرضة للإصابة. الحيوانات الحاملة للفيروس يمكن أن تشمل القرود والقوارض وبعض الثدييات الصغيرة.

الانتشار في الأماكن الموبوءة

السفر إلى مناطق تُعرف بأنها موبوءة بهذا المرض دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة.

نقص التوعية والوعي

ضعف الوعي بشأن كيفية انتقال الفيروس وطرق الوقاية من العاملين في الرعاية الصحية أو في المجتمعات المحلية يمكن أن يسهم في زيادة انتشار الفيروس.

طرق الحماية والوقاية من جدري القردة

للحماية من جدري القردة، يجب اتخاذ بعض التدابير الوقائية الهامة:

التوعية وتثقيف المجتمع

من المهم تعزيز الوعي حول جدري القردة من خلال حملات توعية وتثقيف المجتمع حول كيفية انتشار المرض وطرق الوقاية منه.

اتخاذ إجراءات الحماية الشخصية

ارتداء القفازات والأقنعة الواقية عند التعامل مع الحيوانات البرية أو المشتبه بها.

غسل اليدين بانتظام باستخدام الصابون والماء الجاري.

الابتعاد عن ملامسة الأشخاص المصابين أو مشتبه بإصابتهم، والمحافظة على مسافة آمنة.

تعزيز الرعاية الصحية

تزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بمعدات الحماية الشخصية المناسبة والتدريب الكافي للتعامل مع حالات الاشتباه بجدري القردة أمر بالغ الأهمية للحد من انتشار المرض.

ختامًا

مع الزيادة في الأبحاث الجارية حول جدري القردة، يتم إنتاج معلومات جديدة تساعد في تطوير وسائل وقاية وعلاج فعالة. من الضروري أن تلعب الجهات الصحية، الحكومية والمجتمعية دورًا فعالًا في مكافحة هذا المرض النادر والحفاظ على سلامة المجتمع.