طه الدسوقي يروج لأحدث أعماله الفنية "فقرة الساحر"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان طه الدسوقي عبر حسابه علي موقع انستجرام، لأحدث أعماله الفنية والتي تأتي تحت عنوان مسلسل "فقرة الساحر".

روج طه الدسوقي لأحدث أعماله الفنية

ونشر طه الدسوقي البرومو الرسمي لمسلسل" فقرة الساحر " علق علي مقطع الفيديو: "توكلنا علي الله استنونا في" فقرة الساحر " من أعمال يانغو بلاي الأصلية قريبا".

https://www.instagram.com/reel/DCzcd-dNV7P/?igsh=MXdramFldGF1ancyMg==

قصة مسلسل "فقرة الساحر"

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية.

ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، مما يجعلها رحلة ممتعة ومليئة بالإثارة والضحك.

أبطال مسلسل "فقرة الساحر"

ومن المقرر عرض مسلسل" فقرة الساحر " خلال الفترة القادمة علي منصة يانغو بلاي، يضم مجموعة كبيرة من نجوم وهم أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائي لكبار النجوم في أدوار خاصة تضيف عمقًا للأحداث.

تفاصيل مسلسل "فقرة الساحر"

ومسلسل «فقرة الساحر» مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، يتألف المسلسل من ثماني حلقات تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت.

أحدث أعمال طة الدسوقي

ومن ناحية اخري، يشارك النجمان طه الدسوقي وأحمد مالك في سباق رمضان القادم بمسلسل "ولعة ومفتاح"، وتم الاستقرار على هذا الاسم ليكون النهائي للعمل، بعد كان يحمل اسم “أولاد شمس”، من المقرر أن تبدأ أسرة العمل التصوير بداية ديسمبر القادم، وسيتم تصوير المشاهد الأولى للعمل داخل إحدى دور رعاية الأطفال يطلق عليها اسم شمس.

تفاصيل مسلسل ولعة ومفتاح

وتدور احداث مسلسل ولعة مفتاح حول أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات، المسلسل من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم وإخراج عصام عبد الحميد.