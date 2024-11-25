نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: ميكالي يثير أزمة قبل مباراة مصر وتونس في بطولة شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، دخل في حالة من الغضب الشديد، بسبب تصريحات علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، والتي أكد فيه أنه كان ضد قرار تعيينه ورحيل وائل رياض.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن ميكالي نقل غضبه إلى جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وانتقد تصريحات علاء نبيل مؤكدا على أنه كان ينتظر الدعم من الجميع بدلا من الهجوم عليه في وسائل الإعلام قبل مباراة مهمة في بطولة شمال إفريقيا".

وأضاف المصدر، جمال علام طالب ميكالي بالهدوء وعدم الانشغال بالتصريحات مؤكدا على أنه سيكون له وقفة والجميع في مجلسه مستمر في الدعم لحين انتهاء مدتهم يوم ١٠ ديسمبر المقبل.