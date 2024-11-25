حسن الخطيب: ملتزمون بحل التحديات التي تواجه الاستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:16 مساءً - محمد أحمد_ بحث المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، مع خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وتناول اللقاء الذي عقد علي هامش المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) المقام بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، إجراءات توسيع التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المهندس حسن الخطيب، تمتع مصر بمقومات جاذبة للاستثمارات السعودية، تشمل العمالة المؤهلة، البنية التحتية المتطورة، توافر الطاقة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن السعودية تعد من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري، مشدداً على اهتمام الحكومة المصرية بحل أي تحديات تواجه الاستثمارات السعودية وتعزيز بيئة الأعمال بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، تقدير المملكة للجهود المصرية المبذولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين .

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي المشترك يشهد تطوراً إيجابياً، مشيداً باتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والتي ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ونوه بأن الاجتماع عكس حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في المستقبل.