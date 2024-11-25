أضرار المكملات الغذائية على صحة الكبد وعمله

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:57 صباحاً - المخاطر الصحية للمكملات الغذائية على الكبد ووظائفه

تعد المكملات الغذائية جزءًا شائعًا من حياة الكثيرين حول العالم. يلجأ الأفراد إلى استخدام هذه المكملات لمساعدة أجسامهم في الحصول على الفيتامينات والمعادن التي قد تكون ناقصة في نظامهم الغذائي. بينما يمكن أن توفر هذه المكملات فوائد معينة، إلا أن استخدامها بشكل غير مدروس أو مفرط يمكن أن يُلحق أضراراً بصحة الكبد ووظائفه.

فهم دور الكبد في الجسم

قبل الخوض في تأثير المكملات الغذائية، من المهم فهم دور الكبد. الكبد هو عضو حيوي يلعب دورًا أساسيًا في عمليات الأيض في الجسم، مثل تنقية الدم من السموم والفضلات، وتصنيع المواد الكيميائية اللازمة للهضم. أي ضرر يصيب الكبد يمكن أن يؤثر بالسلب على صحة الإنسان بشكل عام.

كيف يمكن أن تؤثر المكملات الغذائية على الكبد؟

بالرغم من أن المكملات الغذائية تبدو غير مؤذية، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة بها:

الجرعات الزائدة: الكثير من الناس يفترضون أن المكملات آمنة بكميات كبيرة، لكن تناول جرعات زائدة يمكن أن يضع عبئًا كبيرًا على الكبد، مما يؤدي إلى تلفه.

المكونات غير المعلن عنها: بعض المكملات تحتوي على مكونات قد لا يتم ذكرها بوضوح في الملصق، وقد تكون هذه المواد قاسية على الكبد.

التفاعلات الدوائية: يمكن أن تتفاعل بعض المكملات الغذائية مع الأدوية الموصوفة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الكبد في معالجة تلك التفاعلات.

أهمية اختيار المكملات الغذائية بعناية

للتقليل من خطر الضرر بالكبد، من الضروري اختيار المكملات الغذائية بعناية:

استشارة طبيب مختص: قبل البدء في تناول أي من المكملات الغذائية، يفضل استشارة متخصص في الصحة لتحديد ما إذا كانت المكملات ضرورية وآمنة.

قراءة الملصقات بعناية: من الضروري التدقيق في مكونات المكملات الغذائية واتباع الجرعات الموصى بها.

البحث عن علامات الجودة: التأكد من أن المكملات تأتي من مصادر موثوقة وذات ضمان جودة يمكن أن يقلل من مخاطر المكونات الضارة.

الوقاية والتدخل المبكر

يمكن الوقاية من أضرار المكملات على الكبد من خلال التوعية والتدخل المبكر. من المهم مراقبة أية علامات تشير إلى أن الكبد قد يكون تحت ضغط، مثل اليرقان أو التعب المزمن. في حال ظهور مثل هذه الأعراض، يجب الاسراع بزيارة الطبيب.

في الختام، تعتبر المكملات الغذائية أدوات مفيدة عند استخدامها بشكل صحيح. ومع ذلك، الوعي ومعرفة الحقائق حول استخدامها ضروري للحفاظ على صحة الكبد وضمان عمله بكفاءة.