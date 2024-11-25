نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي فريق نيوكاسل يونايتد، مع نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن، برصيد 12 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفا

محمد صلاح ليفربول 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

كريس وود نوتينغهام فورست 8 أهداف

كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 7 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف

داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 6 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف.