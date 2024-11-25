نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس نادي أحد السعودي يفتح النار على الزمالك بسبب ميشلاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبد الهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي، على أنه يتابع كل مشاركات اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق السعودي المعار إلى صفوف نادي الزمالك لمدة موسم.



وقال محمد عبد الهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "أتابع كل مشاركات ميشلاك مع الزمالك".



وتابع: "على أي نادي أن يعرف إمكانيات اللاعب الذي يتعاقد معه وهل يناسب طريقة اللعب الفريق أم لا".

وأضاف: "قبل الحديث عن مستوى ميشلاك مع الزمالك يجب أولا معرفة هل هو يلعب وفقا لإمكانياته أم لا".

وأوضح: "إعارة ميشلاك للزمالك لمدة موسم كامل، ولا يوجد بند أحقية شراء أو أولوية شراء للزمالك في عقد استعارة ميشلاك من أحد ".



وواصل: "لا أفهم فكرة الصبر من إدارة الزمالك على ميشلاك وهو لا يشارك من الأصل بشكل أساسي مع الفريق".

وأكمل: "ميشلاك لعب في الدوري التركي وبالعديد من المناسبات الكبيرة فكيف يكون ترتيبه المركز الثالث في اللعب بالزمالك".

وشدد: "أي منطق يقول أن ميشلاك لا يلعب بالزمالك إلا والفريق مهزوم، الزمالك كان يفاوض لاعب قبل التعاقد مع ميشلاك واللاعب كان يمتلك عرض بـ4 مليون دولار ".



واستكمل: "هل مطلوب أن ميشلاك يكون حارس ومدافع بالزمالك حتى يكون له تأثير؟، ميشلاك أخبرني أنه لم يرفض تسديد ركلة ترجيح كما أشيع في الإعلام".



وشدد: "الزملكاوية هم من يثيرون الأزمة حول ميشلاك في الإعلام، مفيش لاعب أهلاوي سابق بيحاول (ياخد بنط) على أي صفقة سيئة موجودة في الفريق".

وأردف: "الأهلي والزمالك منارة الكرة في الوطن العربي ومن لا يتابعهما (عنده مشكلة)".

واستطرد: "بمجرد ما نزل ميشلاك في السوبر الإفريقي أشرك كولر طاهر محمد طاهر لأنه يعلم قدراته".

واختتم: "ميشلاك عاوز إنه يلعب ماتشين أساسي، ميشلاك قادر على أن يكون إضافة للزمالك وأثق فيه تماما".