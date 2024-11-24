نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان يدرس سير ذاتية لحسم 4 مناصب في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، يبحث العديد من السير الذاتية خلال الفترة الحالية من أجل تعيين نائبًا له ومدير كرة ومدير تعاقدات ومدير شؤون لاعبين.

رمضان يدرس سير ذاتية لتعيين نائب ومدير كرة ومدير تعاقدات ومدير شؤون لاعبين

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "علمنا من مصادرنا أن محمد رمضان سيأخذ وقته بالكامل لدراسة العديد من السير الذاتية المختارة بعناية شديدة قبل حسم الأسماء التي ستنضم لفريق عمله خلال الفترة المقبلة".

واختتم:" حصل رمضان على موافقة كابتن محمود الخطيب لاتخاذ تلك الخطوات وسيتم عرض الأسماء النهائية على رئيس الأهلي ومشاورته فيها لحسم الاختيارات النهائية لتلك المناصب".