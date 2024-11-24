قائد بلاك بولز: مواجهة الزمالك تاريخية.. والأهلي أفضل فريق في مصر حاليًا

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث خادري غويي قائد فريق بلاك بولز الموزمبيقي، عن مواجهة الزمالك المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

وقال خادري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "نحن قادمون بهدوء كبير إلى مصر، ونحترم الزمالك كثيرًا لأنه نادي كبير لديه خبرة كبيرة في هذه المسابقات".

وأضاف قائد بلاك بولز: "نحن نعلم أن الزمالك فريق قوي للغاية، فاز العام الماضي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ولديه لاعبين ذوي جودة عالية بالنسبة لنا هذه المواجهة ستكون تاريخية".

وأكمل: "هدفنا هو الفوز، نعلم أنها مباراة صعبة للغاية، لكن هدفنا هو الفوز وبداية هذه البطولة بقوة".

واختتم حديثه قائلًا: "في رأيي الأهلى أقوى فريق في مصر حاليًا، لكن الزمالك ينمو في آخر عامين بشكل مميز وحقق كأس السوبر الإفريقي منذ فترة قليلة وكما قولت يمتلك العديد من اللاعبين المميزين".