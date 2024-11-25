نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: مركز جديد لمحمد حمدى في الزمالك بعد إصابة ناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك استقر على تجربة محمد حمدى في مركز جديد في الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر التي تعرض لها وكانت عبارة عن شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وإجهاد عضلي شديد.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "وقرر جوميز تجربة محمد حمدي في وسط الملعب بجوار دونجا وعبد الله السعيد بعد تأكد غياب ناصر ماهر عن مباراة بلام بولز المقبلة بالكونفدرالية".

وواصل: "ويجيد محمد حمدي اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح، ووسط الملعب".