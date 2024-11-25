عبد اللطيف الدوماني: الزمالك دائمًا كان هو صاحب البدايات في المباريات وليس رد فعل

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد اللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق، على أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لم يقدم المستوى المنتظر أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

وقال عبد اللطيف الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "الزمالك واجه فرق قوية في بداية مشواره بالدوري".

وتابع: "الفريق لم يقدم المستوى المنتظر أمام المصري، والزمالك دائمًا كان هو صاحب البدايات في المباريات وليس رد فعل".

وشدد الدوماني: "المصري من الفرق القوية في الدوري، ولكن الزمالك قدم مستوى غير جيد".

وأردف: "الزمالك تأثر بإصابة شيكابالا وناصر ماهر وخروج عبدالله السعيد".

وواصل: "الجزيري مهاجم متميز ويمتلك كل المقومات الفنية التي تؤهله لحجز مكانة أساسية مع الزمالك".



واختتم عبداللطيف الدوماني حديثه قائلًا: "الزمالك قادر على تصحيح المسار في المباريات المقبلة".