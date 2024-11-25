نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة وعشاق الساحرة المستديرة بكل مكان عن مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أهم مباريات اليوم

دوري أبطال آسيا

العين ضد الأهلي 4:00.

النصر ضد الغرافة 6:00.

الريان ضد برسبوليس 8:00.

دوري المحترفين المصري

المقاولون العرب ضد ديبروط 2:30.

أسوان ضد بلدية المحلة 2:30.

الترسانة ضد أبوقير للأسمدة 5:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.