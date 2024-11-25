نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة انيمبا النيجيري تصل إلى مطار القاهرة الدولي وتتوجه للاسماعيلية استعدادا لملاقاة المصري بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي بعثة نادي انيمبا النيجيري وذلك استعدادًا لمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية.

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره انيمبا النيجيري في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء على ستاد السويس الجديد .

كان في استقبال البعثة والتي تضم 30 فردًا برئاسة السيد ايمانويل ايفياني، عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي المصري وكل من أحمد متولي ومحمد صلاح مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذين قاموا باصطحاب البعثة على الفور إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق حتى ليلة المباراة.