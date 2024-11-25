نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن عودة أشرف بن شرقي بفرمان من جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقفها النهائي من عودة النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، إلى صفوف القلعة البيضاء.

جوميز يحسم موقفه من عودة بن شرقي إلى الزمالك

وأكد الإعلامي رجائي رمزي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك اقترب من حسم التعاقد مع أشرف بن شرقي، حيث أخبر مسئولي النادي اللاعب بمحاولة الرحيل عن الريان القطري بشكل مجاني، من أجل ضمه في يناير المقبل".

وأضاف:" نادي الزمالك عرض على أشرف بن شرقي مبلغ مالي يصل إلى مليون دولار، من أجل التعاقد معه في يناير المقبل، بعد الرحيل عن صفوف الريان القطري".

وأتم رجائي رمزي تصريحاته:" جوزيه جوميز أبدى موافقته على فكرة ضم أشرف بن شرقي، في يناير من أجل تدعيم خط هجوم صفوف الزمالك واللاعب لا يمانع العودة إلى الفريق".