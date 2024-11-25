العالم اليوم - "gfh" تستحوذ على أصول سكنية بـ300 مليون دولار في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، الاثنين، أن ذراعها العالمي لإدارة الاصول، شركة جي إف إتش بارتنرز ليميتد التي تتخذ من مركز دبي العالمي مقرا رئيسيا لعملياتها، استحوذت على أصول سكنية مخصصة للطلاب في الولايات المتحدة قيمتها 300 مليون دولار.

وقالت جي إف إتش في بيان لبورصة دبي إن هذا الاستثمار من المتوقع أن ينعكس "بشكل إيجابي" على البيانات المالية للمجموعة ويزيد عوائدها.

يقع المقر الرئيسي لمجموعة جي إف إتش المالية في البحرين وتنشط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتم إدراج أسهم المجموعة في أربع بورصات مالية في المنطقة وهي بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وذكر البيان أن الأصول الجديدة تم إضافتها إلى محفظة جي إف إتش بارتنرز لسكن الطلاب في الولايات المتحدة، والتي تضم حاليا أكثر من 5500 سرير وتمثل أصولا تحت الإدارة بقيمة تقارب 900 مليون دولار، وتبلغ نسبة إشغال هذه الأصول الجديدة 99 بالمئة، حيث تقع على مسافة قصيرة يمكن قطعها سيار على الأقدام من كبرى الجامعات العامة.