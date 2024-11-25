العالم اليوم - معهد إيفو: ثقة الشركات الألمانية تهبط بأكبر من التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - أظهر مسح صدر حديثا أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر، في أنباء سيئة أخرى لبلد من المتوقع أن يسجل أسوأ أداء بين ديمقراطيات مجموعة الدول السبع الغنية هذا العام.

وقال معهد إيفو، الاثنين، إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 85.7 في نوفمبر من 86.5 في الشهر السابق.

وكان المحللون توقعوا في استطلاع لرويترز أن يسجل المؤشر قراءة 86.0.

وقال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني يفتقر للقوة".

ويعود تراجع ثقة الشركات في المقام الأول إلى التقييم المتواضع للوضع الحالي للشركات، الذي انخفض إلى 84.3 في نوفمبر من 85.7 في أكتوبر.

ووفقا لمعهد إيفو، شمل تراجع ثقة الشركات جميع القطاعات باستثناء التجارة، إذ تمتعت شركات التجزئة والجملة بتقييم أفضل للوضع الحالي مع نظرة أقل تشاؤما مقارنة بالأشهر السابقة.