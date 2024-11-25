العالم اليوم - كشف أعداد الناجين من حادثة غرق المركب.. والجيش المصري يتدخل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - أعلنت محافظة البحر الأحمر المصرية، الإثنين، العثور على 28 شخصا حتى الآن بعد غرق مركب سياحي بمنطقة مرسى علم.
كانت المحافظة قد أعلنت غرق المركب السياحي (سي ستوري)، الذي كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.
ونقل بيان عن المحافظ عمرو حنفي القول إن جهود الإنقاذ أسفرت عن العثور على 28 شخصا، وإن أعمال البحث لا تزال جارية باستخدام فرقاطة بحرية وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة.
ماذا حدث؟
- جاء في بيان منفصل: "ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 05:30 صباحا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد افراد اللانش، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة".
- تشير المعلومات الأولية إلى غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.
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