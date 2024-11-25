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أحمد جودة - القاهرة -

فجر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة بشأن إمكانية حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، جائزة الكرة الذهبية.

كريم رمزي: صلاح سيحصد الكرة الذهبية الموسم الحالي لهذا السبب

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: رقميًا وعلى مستوى التأثير، صلاح هو أهم لاعب في العالم منذ بداية الموسم حتى الآن، ولا يوجد أي لاعب قدم ما قدمه صلاح، ولو ظل على مستواه هذا سيحصد الكرة الذهبية.

وأضاف كريم رمزي: ما يميز صلاح هذا الموسم، هو أن الموسم لا يوجد به بطولات قارية مع المنتخبات والتي تعطي أفضلية للفائزين بها، لذلك يبدو صلاح قريبا من الكرة الذهبية إذا ظل بهذا المستوى وهذا التأثير.

وتابع رمزي: محظوظين أن نعيش عصر محمد صلاح، وصلاح كل يوم برقم جديد كل يوم بإنجاز جديد، ويقدم أداء مدهشا ومميزا.

واختتم كريم رمزي: محمد صلاح أسطورة مميزة ووصل إلى 300 هدف في مسيرته، ولسه بيجري ويعافر ولسه عنده كلام وحكايات، كما أنه أحرز 100 هدف خارج أنفيلد وهو ثالث لاعب في ليفربول يفعل ذلك، ولديه أرقام قياسية بالجملة.

