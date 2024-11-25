نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرغبات تتلاقى بين الأهلي ويوسف أيمن.. الرحيل يقترب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي والمعار من الدحيل القطري من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال يناير القادم وعدم استكمال تعاقده.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر " والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عدم قناعة كولر الفنية باللاعب وعدم تقديمه لمردود فني جيد حتى الآن دفع الإدارة لبحث إنهاء التعاقد".

وأردف: "خاصة وأن هذا الأمر اتفق مع رغبة اللاعب الذي يفضل العودة لقطر في ظل عدم انسجامه مع الفريق واستبعاده مؤخرا من المباريات.

