العالم اليوم - اليوم.. طيران الإمارات تتسلم أولى طائراتها الإيرباص A350

انتم الان تتابعون خبر اليوم.. طيران الإمارات تتسلم أولى طائراتها الإيرباص A350 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - تتسلم طيران الإمارات، اليوم الاثنين، أول طائرة من طراز الإيرباص A350 التي تعد أول طائرة من بين 65 طائرة A350 سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة، وذلك في أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008.، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتم تسليم الطائرة رسمياً صباح اليوم إلى طيران الإمارات حيث ستقلع في رحلتها من تولوز إلى دبي اليوم.

وبمجرد هبوط طائرة الإمارات A350 في دبي، سيتم وضع اللمسات النهائية على الطائرة في المركز الهندسي لطيران الإمارات قبل الكشف عنها رسمياً في فعالية خاصة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكانت رحلة التسليم لأحدث عضو في أسطول طيران الإمارات مدعومة بمزيج من وقود الطائرات ووقود الطيران المستدام "ساف".

وستدخل الطائرة الخدمة رسمياً في 3 يناير المقبل في رحلتها إلى وجهتها الأولى، إدنبرة، تليها 8 وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا.