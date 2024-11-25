الوحدة يحصد جائزة “دوري الجماهير”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الاثنين، عن الفائز بمبادرة “دوري الجماهير” للجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي فئة النادي المضيف، حصل الوحدة على المركز الأول ونال جائزة مالية قدرها 60 ألف درهم.

وكان الوحدة قد تعادل مع ضيفه الوصل (2-2)، على إستاد “آل نهيان” ضمن مباريات الجولة الثامنة.

ويتواجد الوحدة في المركز الرابع ضمن سلم ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة.