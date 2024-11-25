نشكركم على متابعتكم خبر مكمّل الكرياتين.. فوائد صحية خارج نطاق الرياضة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يرتبط الكرياتين عادةً بالرياضيين ولاعبي كمال الأجسام، لكن يبدو أن هذا المكمل الغذائي الشهير يمتلك فوائد صحية تمتد لتشمل مجالات متنوعة، من مكافحة الشيخوخة إلى تحسين وظائف المخ.

وعلى الرغم من ارتباط الكرياتين بتحسين القوة وكتلة العضلات، إلا أن الأدلة تشير إلى أنه يلعب دوراً مهماً في العديد من الجوانب الصحية.

الكرياتين هو مركب يُنتج طبيعياً في الجسم، وكذلك في أجسام الفقاريات الأخرى، حيث يتم تخزينه أساساً في العضلات. ينتج الجسم ما بين 1 إلى 2 غرام من الكرياتين يومياً عبر الكبد والكلى والبنكرياس والدماغ. كما يحصل من يتناولون منتجات حيوانية غنية بالبروتين على الكمية نفسها تقريباً من الكرياتين من خلال نظامهم الغذائي.

1. تحسين الأداء الرياضي:

يساعد الكرياتين في زيادة القدرة على بذل جهد أكبر أثناء التمرين، كما يعزز القدرة على التحمل ويساعد في التدريب بشكل متكرر مع ألم أقل.

2. زيادة كتلة العضلات:

يساهم الكرياتين في زيادة كتلة العضلات وقوتها بشكل ملحوظ.

3. تسريع التعافي:

يساعد الكرياتين على تسريع عملية التعافي بعد التمرين المكثف، وذلك من خلال تقليل تلف العضلات.

4. تقليل خطر الإصابة:

يحمي الكرياتين من الإصابات العضلية الشديدة، كما يساهم في تقليل شدة الإصابات العضلية.

5. تعزيز وظائف المخ:

قد يسهم الكرياتين في تحسين وظائف المخ، ويُحتمل أن يساعد في محاربة بعض الأمراض العصبية.

6. زيادة القدرة على التحمل:

يمكن للكرياتين أن يُحسن الأداء في الأنشطة الهوائية التي تستمر لأكثر من 150 ثانية.7. علاج مرض الشلل الرعاش (باركنسون):

نظرًا لأن مرض الشلل الرعاش يرتبط بانخفاض مستويات الدوبامين في الدماغ، فإن الكرياتين، الذي يساعد في زيادة هذه المستويات، قد يكون مفيدًا في علاج المرض.

8. مكافحة الأمراض العصبية:

يسهم الكرياتين في زيادة مستويات الفوسفوكرياتين في الدماغ، وهو ما قد يساعد في تقليل أو إبطاء تقدم الأمراض العصبية مثل الزهايمر، والصرع، ومرض هنتغتون.

9. خفض مستويات السكر في الدم:

تشير الأبحاث إلى أن الكرياتين يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين وظيفة ناقل الغلوكوز، حيث أظهرت الدراسات أن الجمع بين الكرياتين والتمارين الرياضية يعزز من السيطرة على نسبة السكر في الدم بشكل أفضل مقارنة بالرياضة فقط.

10. تقليل التعب والإرهاق:

أظهرت الدراسات تأثيراً إيجابياً للكرياتين في تقليل التعب أثناء ممارسة الرياضة في درجات حرارة مرتفعة، وكذلك في زيادة مستويات الطاقة عند الحرمان من النوم.

باختصار، يُعتبر الكرياتين مكملًا غذائيًا متعدد الفوائد، ليس فقط للرياضيين بل لجميع الأشخاص الباحثين عن تحسين أدائهم البدني والعقلي.