دي بروين يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - تحدث كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، عن مستقبله مع الفريق، مشيراً لتحسن حالته البدنية بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

دي بروين يمتلك عقداً مع السيتي، حتى صيف 2025، وعانى خلال الموسم الحالي، من سلسلة إصابات، حرمته من المشاركة في مباريات عديدة.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قال دي بروين: “بصراحة لا أعرف حالياً أي شيء عن مستقبلي مع السيتي، أنا لست مهووساً بذلك في الوقت الحالي.. أعلم أن الناس سيسألونني، لكن ليس هناك الكثير مما يمكنني قوله، ولم تكن هناك الكثير من المحادثات، أنا بخير وسعيد وأريد فقط أن ألعب كرة قدم جيدة مرة أخرى، وفي المستقبل سنرى ماسيحدث”.

وأضاف: “إذا لم يكن هناك أي محادثات فسيكون هذا هو موسمي الأخير، لذا لا أعلم، أحاول أن أكون صادقاً، سيقولون و يكتبون الكثير لا يمكنني التأثر من ذلك، أريد فقط أن ألعب كرة قدم جيدة وننتظر ما يحمله المستقبل”.

وتابع: “تحدثنا في الصيف عن تجديد عقدي، ولكن بعدها تعرضت لإصابة و لم أكن في مزاج جيد، الآن أريد أكون جيداً وأن أعود إلى الملعب وأكون نفسي مرة أخرى”.

وبشأن جاهزيته للمباريات، قال النجم البلجيكي: “إصابتي الأخيرة أصابتني بالحزن و الإحباط لأنني لم أكن أعرف متى سأعود، ومتى سيتوقف الألم، ومع الاصابة السابقة في الركبة كنت أعرف أن الأمر سوف يستغرق عدة أشهر”.

وأتم: “لكن بدأت أشعر بالتحسن من يوم الجمعة الماضي، وأنا سعيد بحالتي البدنية الآن”.