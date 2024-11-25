انت الأن تتابع خبر هتشتريها بـ 10 جنية من العطار.... وداعا لمشكلات القولون».. عشبة سحرية لعلاج الإمساك..هتخلصك منه ف لمح البصر..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تطهير القولون بشكل دوري من الطرق الفعّالة في الوقاية من العديد من المشاكل المرتبطة بالجهاز الهضمي، كما يساعد في تخفيف الانتفاخات والغازات التي يعاني منها العديد من الأشخاص نتيجة لسوء التغذية، تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، أو التوتر المستمر ورغم توفر الأدوية المعروفة لمعالجة الإمساك وآلام القولون، تظل الوصفات الطبيعية الخيار الأمثل للتخفيف من مشاكل المعدة وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

مشروب النعناع لعلاج القولون

تتعدد أسباب آلام القولون، مثل التدخين، تناول الأطعمة الحارة بشكل مستمر، والتعرض للضغوط والانفعالات العصبية وفي لقاء تلفزيوني، نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، بضرورة المداومة على تناول مشروب النعناع الساخن، لما له من فوائد كبيرة في تحسين عملية الهضم والتخفيف من انتفاخات القولون وتقلصات البطن الناتجة عنها كما أضاف أنه يستحسن لمريض القولون إضافة الكركم إلى طعامه، حيث يساعد في التخلص من الفضلات المتراكمة في القولون.

فوائد عشبة السنامكي

علاج القولون بالأعشاب لا يقتصر على النعناع فقط، بل يشمل أيضاً عشبة السنامكي أو ما تعرف بـ “السنا”، والمتوفرة لدى العطارين والصيدليات تأتي السنامكي عادة على شكل كبسولات وتستخدم لتطهير القولون والتخلص من المواد الغذائية المتراكمة في المعدة ولا تقتصر فوائدها على ذلك فقط، بل تمتد لتشمل العديد من الفوائد الأخرى التي جعلت البعض يطلق عليها “العشبة السحرية” نظراً لخصائصها العلاجية المذهلة ومن بين هذه الفوائد يمكننا عرض بعضها

تحتوي عشبة السنامكي على مركبات “الجلوكوسيدات”،