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أحمد جودة - القاهرة -

تقدم خالد فتحي المرشح لمنصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بشكوى رسمية للجنة الأولمبية، بسبب وجود مخالفة ارتكبها الاتحاد المصري لكرة اليد في كشف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية المقرر لها 13 ديسمبر المقبل وتشهد بند إجراء انتخابات مجلس الإدارة.

خالد فتحي يتقدم بشكوى للجنة الأولمبية بسبب ضوابط اعتماد الأندية في انتخابات اليد

واختصم فتحي في شكواه محمد الأمين رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد اليد بصفته، وذكر في شكواه أن الاتحاد خالف نص لائحة النظام الأساسي الخاصة باعتماد انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية، حيث أدرجت إدارة الاتحاد الحالي عددً من الأعضاء الجدد من بينهم 8 أندية من محافظة الشرقية دون عرضهم على الجمعية العمومية لتوافق على اعتمادهم.

وتنص المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد المعتمدة سنة 2017 في إجراءت قبول العضوية: "يعرض مجلس الإدارة الطلب على أول جمعية عمومية لقبول أو رفض الطلب".

وشهد كشف الأندية تواجد هيئات جديدة دون اعتمادها من الجمعية العمومية العادية، ليصل عدد الهيئات المعتمدة إلى 78 هيئة رياضية.