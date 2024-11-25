الرياضة

ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2024-2025 قبل مباريات اليوم

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أحمد جودة - القاهرة -  

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

  • العين ضد 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.
  • النصر ضد الغرافة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
  • استقلال طهران ضد باختاكور، 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
  • الريان ضد برسبوليس 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا

1- جاسر أساني؛ غوانغجو، 6 أهداف.

2- أندرسون لوبيز، يوكوهاما مارينوس، 4 أهداف.

3- ميتروفيتش، الهلال السعودي، 4 أهداف.

4- عريف هانابي، جوهور دارول تاكزيم، 4 أهداف.

5- سالم الدوسري، الهلال السعودي، 4 أهداف.

6- سفيان رحيمي، العين الإماراتي، 4 أهداف.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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