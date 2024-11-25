نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2024-2025 قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا العين ضد الأهلي 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النصر ضد الغرافة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

استقلال طهران ضد باختاكور، 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الريان ضد برسبوليس 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 1- جاسر أساني؛ غوانغجو، 6 أهداف. 2- أندرسون لوبيز، يوكوهاما مارينوس، 4 أهداف. 3- ميتروفيتش، الهلال السعودي، 4 أهداف. 4- عريف هانابي، جوهور دارول تاكزيم، 4 أهداف. 5- سالم الدوسري، الهلال السعودي، 4 أهداف. 6- سفيان رحيمي، العين الإماراتي، 4 أهداف.