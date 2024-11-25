نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: تصريحات صلاح الأخيرة عن رحيله تؤكد استمراره مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن تجديد تعاقده.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: للمرة الأولى يخرج محمد صلاح بتصريحات مباشرة وواضحة بشأن التجديد مع ليفربول، وأكد أن احتمالات رحيله من الفريق أكبر من احتمالات بقائه.

وأضاف كريم رمزي: ما قاله محمد صلاح مفاجأة كبيرة، وهي التصريحات المباشرة الأولى، لكنه تعامل بذكاء كبير خلال التصريحات بعدما تحدث عنه حبه لجماهير ليفربول وأن الأمر بيد النادي ليس بيده ولا الجماهير.

وتابع رمزي: تصريحات صلاح تؤكد لي أنه سيُكمل مسيرته مع ليفربول، وهذه لعبة من محمد صلاح، ويفعلها في كل تجديد، وحرص صلاح على رمي الكرة في ملعب ليفربول وإدارة النادي، وهو ما فعله في التجديد الماضي.

وأكمل كريم رمزي: صلاح يصدم إدارة النادي بالجمهور، وحال فوز الجماهير سيجدد صلاح، وأعتقد أن صلاح سيفوز وسيجدد تعاقده.

واختتم كريم رمزي، أن صلاح ليس أسطورة واسم عظيم في ليفربول، لكنه ذو تأثير كبير، ولك أن تتخيل ليفربول دون محمد صلاح.