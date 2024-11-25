"الجدول مجنون "..أول تعليق من فينيسيوس جونيور بعد إصابته

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أحمد جودة - القاهرة -

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، على الإصابة التي لحقت به، خلال مباراة فريقه أمام ليجانيس في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد مساء أمس فوزا هاما على نظيره ليجانيس بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الليجا.

تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور ومدة غيابه

وأكد النادي الإسباني صباح اليوم الإثنين، أن البرازيلي فينيسيوس، تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى.

ونشر فينسيوس جونيور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد الإعلان عن إصابته، وقال "جدول المباريات مجنون، سأبدأ رحلة التعافي".

وفي المقابل، أكدت تقارير إسبانية، أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما، سيغيب عن المشاركة مع فريقه، لمدة تتراوح مابين 3 إلى 4 أسابيع.

ويواجه ريال مدريد نظيره ليفربول على أرضية ملعب الأنفيلد، يوم الابعاء القادم، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

