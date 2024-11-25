نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أحمد فتوح انتظم في تدريبات الزمالك بعد التعافي من البرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن اأحمد فتوح لاعب الزمالك انتظم في مران الفريق اليوم الأحد بعد التعافى من نزلة البرد التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين وتسببت في استبعاده عن لقاء المصري الماضي.



أضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "وبات فتوح جاهزًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

واختتم:" جوميز يدرس بقوة الاعتماد على أحمد فتوح في مباراة بلاك بولز في الكونفدرالية".