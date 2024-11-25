عاجل - رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا حول أهمية الصناعة

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء فيلما تسجيليا حول أهمية الصناعة، إذ تعد قاطرة التنمية الحقيقية في أي مجتمع بالعالم.

وجاء في الفيلم: "أي بلد تقوم على كلمتين زراعة وصناعة، والصناعة تخلق إنسانا متحضرا ومتعلما حتى لو كان لا يعرف يقرأ أو يكتب".

وجاء ذلك في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة عبر فضائية «إكسترا نيوز».

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة، اليوم الاثنين.

ومن أبرز القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية. بالإضافة إلى قطاعات، صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية.