نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع طارئ من إدارة الزمالك مع جوزيه جوميز عقب الهزيمة أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لعقد اجتماع هام مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الهزيمة أمام المصري البورسعيدي.

وسقط فريق الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يعقد اجتماع مع جوزيه جوميز

وقال الإعلامي رجائي رمزي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إدارة نادي الزمالك قررت عقد اجتماع مع جوزيه جوميز، في الأيام المقبلة، من أجل الوقوف على أسباب هزيمة الفريق أمام المصري البورسعيدي ".

وأضاف:" الاجتماع كذلك سيتطرق لجوانب أخرى مثل رأي جوزيه جوميز في التعاقد مع طارق حامد وأشرف بن شرقي، والحديث عن الصفقات الجديدة التي ستنضم للفريق خلال شهر يناير المقبل".

