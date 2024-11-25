سفير الإمارات فى واشنطن: مقتل الحاخام الإسرائيلى جريمة ضد الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - وصف السفير الإماراتى لدى واشنطن يوسف العتيبة، مقتل الحاخام الإسرائيلى تسفى كوجان بأنه "جريمة ضد الإمارات"، وقال إن "جريمة قتل الحاخام كوجان كانت أكثر من مجرد جريمة فى الإمارات العربية المتحدة، بل كانت جريمة ضدها".

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن واشنطن نددت بحادث مقتل الحاخام اليهودي تسفي كوجان في الإمارات، ووصفت الحادث بأنه "جريمة شنيعة بحق جميع من يدافع عن السلام والتسامح والتعايش".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، في تصريح صحفي، إن الحادث اعتداء على الإمارات وموقفها الرافض للتطرف العنيف بجميع أشكاله.

وأشاد بالجهود السريعة التي بذلتها السلطات الإماراتية والتي احتجزت الآن المشتبه بهم، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وكل من يدعمهم بشكل كامل.